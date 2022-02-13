Политолог Рар: ФРГ нужно договориться с Россией об увеличении поставок газа

Германии необходимо договориться с Россией об увеличении поставок газа. Такое мнение в своем Twitter высказал немецкий политолог Александр Рар.

Он напомнил о планах Германии в 2022 году полностью отказаться от атомной энергетики и постепенно - от угля, отметив, что мощности должны быть увеличены за счет газа, в том числе газовых электростанций, которые также будут переведены на водород.

Рар считает возможные договоренности с Москвой важным условием для успешного энергоперехода. Политолог подчеркнул, что основным поставщиком газа остается Россия и необходимо договариваться с ней, пишет РИА Новости.

Ранее на этой неделе представитель министерства экономики ФРГ выразила обеспокоенность низким уровнем запасов газа в хранилищах страны. По ее словам, в настоящий момент этот объем составляет 35-36 процентов. "Обеспечение газом происходит у нас прежде всего по трубопроводам, здесь договоры исполняются. Мы следим за ситуацией с газохранилищами, и она, конечно, вызывает обеспокоенность" - отметила чиновница. При этом решение об увеличении поставок газа "является вопросом рынка" и не зависит от государства.