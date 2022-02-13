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Рубрика: Власть

Посол РФ в Швеции назвал расширение НАТО самой большой угрозой для России

Стремление США и НАТО нагнетать обстановку в области безопасности является причиной того, что Россия возражает против членства Швеции в Североатлантическом альянсе. Об этом заявил посол РФ в королевстве Виктор Татаринцев в интервью в газете Aftonbladet.

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По его словам, это не вопрос двусторонних отношений только России и Швеции, это принципиальный и всеобъемлющий вопрос. Если бы Вашингтон и НАТО не обостряли ситуацию, Москва бы с уважением отнеслась к решению Швеции о членстве. "Но сейчас ситуация с безопасностью в данной части Европы резко изменилась. Расширение НАТО - самая большая угроза для России", - цитирует ТАСС дипломата.

Он также выразил сожаление по поводу замораживания контактов с Россией в военной области. Для доверия и укрепления безопасности важен двусторонний контакт, подчеркнул посол. Оценивая в целом состояние отношений России и Швеции посол отметил, что они полностью "заморожены" по шведской инициативе.

В 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности президент России Владимир Путин задавался вопросом, зачем НАТО приближается со своей военной инфраструктурой к нашим границам. Ответ за 15 лет так и не прозвучал. Но тема эта снова актуальна. "Сейчас Россия находится непосредственно у "красных линий" своих национальных интересов и интересов безопасности", - завил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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