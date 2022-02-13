Пушков: Заявление Венгрии о ЕС отражает общественные настроения

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о целесообразности пребывания страны в Евросоюзе.

"Полагаю, пока это политическая риторика, но и она показательна", - написал российский сенатор в своем Telegram-канале. Он отметил, что до недавнего времени лидеры стран-членов ЕС таких сомнений себе не позволяли. По мнению Пушкова, это не просто слова, а "отражение общественных настроений в Венгрии".

Ранее Виктор Орбан по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным указал, что политика санкций, внедренная против России, нанесла Венгрии намного больший вред, чем РФ. Орбан сообщил также, что 2021 год стал наиболее плодотворным с точки зрения сотрудничества Будапешта и Москвы, а экономика России является гораздо более сильной, чем принято думать на Западе.