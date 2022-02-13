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Рубрика: Происшествия

Число жертв пожара в Ивановской области выросло до пяти

Текст: Антон Валагин (Иваново)

В сгоревшем деревянном доме в райцентре Юрьевец обнаружены останки еще одного погибшего.

В Сочи вспыхнул сильный пожар в доме на площади 300 "квадратов"

- Это женщина 1991 года рождения, мать четверых детей, чьи тела были найдены ранее, - рассказали ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Напомним, утром в воскресенье в Юрьевце сгорел деревянный дом, где жила многодетная семья. Тела четверых детей: двух мальчиков и двух девочек в возрасте от 1 до 10 лет, - были найдены спасателями сразу же. Останки их матери нашли лишь сейчас.

По данным прокуратуры, женщина воспитывала детей одна. С 2020 года семья стояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, инспекторы отмечали антисанитарные условия в доме.

Однако региональный департамент соцзащиты сообщил, что к ним сведений о плохом исполнении женщиной своих родительских обязанностей не поступало. Поэтому семья не стояла на учете в органах опеки и попечительства.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область

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