Уже три российских региона ввели запрет на работу мигрантов

Калужская область приостанавливает свое участие в программе по переселению соотечественников из-за рубежа, соответствующее постановление подписал губернатор Владислав Шапша. Кроме того, в регионе мигрантам запретили торговать, таксовать, работать в общепите и заниматься подбором персонала. Одновременно правоохранительные органы приступили к проверкам использования иностранными гражданами сертификатов о владении русским языком.

А началось все с того, что в пятницу глава региона без предупреждения нагрянул в многофункциональный миграционный центр в Боровском районе. Полноценного общения с первым попавшимся гостем не получилось: несмотря на наличие у того специального сертификата, по-русски он не говорил. "Он вообще не понимал, что я у него спрашиваю! По-русски ни бельмеса!" - возмутился Владислав Шапша в соцсетях и тут же обратился в правоохранительные органы начать проверки документов у тех, чьи сертификаты вызывают сомнения.

В тот же день глава региона подписал постановление о приостановлении деятельности программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Также вводится запрет на работу мигрантов в торговле, общепите и общественном транспорте, в том числе такси. Им закрыты вакансии в кадровых агентствах. Работодателям на приведение дел в соответствие с принятым документом отводится три месяца.

Между тем Калужская область не первый регион, где ограничили деятельность иностранных рабочих. С начала этого года мигрантам запретили работать сразу в целом ряде сфер в Югре. Им теперь нельзя водить такси и любой другой общественный транспорт, производить детское питание, трудиться в сфере образования, торговли алкоголем, табаком и продуктами питания. Как отмечают в правительстве региона, документ приняли для того, чтобы обеспечить работой местных жителей. И уверены, что это не скажется на рынке труда региона. Вслед за Югрой аналогичное постановление о запрете на труд мигрантов подписал и глава соседней Тюменской области Александр Моор. В Югре между тем ввели внушительные штрафы. До миллиона рублей юридическим лицам, должностным - до 50 тысяч, и даже физические лица, нанявшие мигранта, предположим, няней для ребенка, могут заплатить от двух до четырех тысяч рублей. Показательно, что предприятию нельзя взять гражданина другой страны даже грузчиком.

На предприятиях, запрещенных для работы мигрантов, им нельзя устроиться даже грузчиками

- Нельзя работать таксистами, можно пойти на стройку, - предположил руководитель сургутской общественной организации таджиков "Вахдат" Файзуло Аминов. - Я сам замруководителя строительной организации, и у нас 60 процентов сотрудников - мигранты.

Сейчас в регионе проходят рейды - ищут нарушителей. Для наведения порядка привлекли и глав диаспор, чтобы они помогали курировать мигрантов.

Комментарий

Анна Дьячкова, доцент Института экономики и управления Уральского федерального университета:

- Отказаться или нет от труда мигрантов, ответ на этот вопрос очень сложный, и власти регионов это прекрасно понимают. Общеизвестно, что иностранцы работают в тех сферах, куда крайне неохотно идут местные жители. Но в сложных экономических условиях ситуация меняется: доходы населения и возможности заработков сокращаются, и люди могут быть готовы работать на двух работах или там, куда раньше не шли из-за низкой зарплаты. И вот тогда власти, ограничивая трудоустройство мигрантов, действительно могут обеспечить условиями для работы местное население.