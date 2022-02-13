Уже три российских региона ввели запрет на работу мигрантов

А началось все с того, что в пятницу глава региона без предупреждения нагрянул в многофункциональный миграционный центр в Боровском районе. Полноценного общения с первым попавшимся гостем не получилось: несмотря на наличие у того специального сертификата, по-русски он не говорил. "Он вообще не понимал, что я у него спрашиваю! По-русски ни бельмеса!" - возмутился Владислав Шапша в соцсетях и тут же обратился в правоохранительные органы начать проверки документов у тех, чьи сертификаты вызывают сомнения.
В тот же день глава региона подписал постановление о приостановлении деятельности программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Также вводится запрет на работу мигрантов в торговле, общепите и общественном транспорте, в том числе такси. Им закрыты вакансии в кадровых агентствах. Работодателям на приведение дел в соответствие с принятым документом отводится три месяца.
Между тем Калужская область не первый регион, где ограничили деятельность иностранных рабочих. С начала этого года мигрантам запретили работать сразу в целом ряде сфер в Югре. Им теперь нельзя водить такси и любой другой общественный транспорт, производить детское питание, трудиться в сфере образования, торговли алкоголем, табаком и продуктами питания. Как отмечают в правительстве региона, документ приняли для того, чтобы обеспечить работой местных жителей. И уверены, что это не скажется на рынке труда региона. Вслед за Югрой аналогичное постановление о запрете на труд мигрантов подписал и глава соседней Тюменской области Александр Моор. В Югре между тем ввели внушительные штрафы. До миллиона рублей юридическим лицам, должностным - до 50 тысяч, и даже физические лица, нанявшие мигранта, предположим, няней для ребенка, могут заплатить от двух до четырех тысяч рублей. Показательно, что предприятию нельзя взять гражданина другой страны даже грузчиком.
- Нельзя работать таксистами, можно пойти на стройку, - предположил руководитель сургутской общественной организации таджиков "Вахдат" Файзуло Аминов. - Я сам замруководителя строительной организации, и у нас 60 процентов сотрудников - мигранты.
Сейчас в регионе проходят рейды - ищут нарушителей. Для наведения порядка привлекли и глав диаспор, чтобы они помогали курировать мигрантов.
Анна Дьячкова, доцент Института экономики и управления Уральского федерального университета:
- Отказаться или нет от труда мигрантов, ответ на этот вопрос очень сложный, и власти регионов это прекрасно понимают. Общеизвестно, что иностранцы работают в тех сферах, куда крайне неохотно идут местные жители. Но в сложных экономических условиях ситуация меняется: доходы населения и возможности заработков сокращаются, и люди могут быть готовы работать на двух работах или там, куда раньше не шли из-за низкой зарплаты. И вот тогда власти, ограничивая трудоустройство мигрантов, действительно могут обеспечить условиями для работы местное население.