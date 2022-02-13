Росавиация сняла санкции с "Витязь-Аэро", чей вертолет упал в Курильское озеро

"Все ограничения на коммерческие перевозки пассажиров для "Витязь-Аэро" сняты", - сказал он.

По его словам, решение было принято на основании отчета об устранении выявленных несоответствий.

Напомним, вертолет Ми-8, принадлежавший местной авиакомпании, потерпел крушение 12 августа. После падения он оказался на глубине 120 метров. В результате катастрофы погибли 8 человек.