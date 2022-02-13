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Рубрика: Экономика

Росавиация сняла санкции с "Витязь-Аэро", чей вертолет упал в Курильское озеро

Текст: Матвей Линник
Росавиация сняла ограничения на действие сертификата эксплуатанта камчатской авиакомпании "Витязь-Аэро", чей вертолет Ми-8 в августе упал в Курильское озеро. Об этом "Интерфаксу" рассказал гендиректор перевозчика Виктор Сиротин.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю / ТАСС
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"Все ограничения на коммерческие перевозки пассажиров для "Витязь-Аэро" сняты", - сказал он.

По его словам, решение было принято на основании отчета об устранении выявленных несоответствий.

Напомним, вертолет Ми-8, принадлежавший местной авиакомпании, потерпел крушение 12 августа. После падения он оказался на глубине 120 метров. В результате катастрофы погибли 8 человек.

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