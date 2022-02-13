Росавиация сняла санкции с "Витязь-Аэро"

Напомним, вертолет Ми-8, принадлежавший местной авиакомпании, потерпел крушение 12 августа 2021 года. На его борту находились 13 пассажиров и три члена экипажа. В результате авиакатастрофы погибли восемь человек.
Первыми к месту происшествия прибыли сотрудники Кроноцкого заповедника, которые услышали странный шум. Они тут же спустили на воду два катера и за считаные минуты добрались до места крушения.
Благодаря этому удалось быстро вытащить из холодной воды выживших и избежать большего числа жертв. Вертолет после падения оказался на глубине 120 метров. Лишь через две недели винтокрылую машину смогли достать со дна. А вот ограничения в отношении "Витязь-Аэро", которой принадлежал Ми-8, действовали больше полугода. Приказ Росавиации не позволял выполнять коммерческие пассажирские рейсы, оставив возможность только перевозить грузы и оказывать авиационные работы.
Тем временем очередная авиакатастрофа на Камчатке произошла 11 февраля. В Елизовском районе упал самолет Ан-2. Он перевозил овощи и фрукты. На борту находились два члена экипажа. Оба погибли. Возбуждено уголовное дело.