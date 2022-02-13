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13.02.2022 19:44
Рубрика: Экономика

Росавиация сняла санкции с "Витязь-Аэро"

Текст: Дина Непомнящая (Камчатский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8680)
Росавиация отменила ограничения на действие сертификата эксплуатанта "Витязь-Аэро", наложенные после падения вертолета камчатской авиакомпании в Курильское озеро. Это означает, что компания сможет вновь заниматься коммерческими перевозками пассажиров. Как заявил журналистам генеральный директор компании Виктор Сиротин, решение было принято на основании отчета об устранении выявленных несоответствий.

Напомним, вертолет Ми-8, принадлежавший местной авиакомпании, потерпел крушение 12 августа 2021 года. На его борту находились 13 пассажиров и три члена экипажа. В результате авиакатастрофы погибли восемь человек.

Фото: iStock
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Первыми к месту происшествия прибыли сотрудники Кроноцкого заповедника, которые услышали странный шум. Они тут же спустили на воду два катера и за считаные минуты добрались до места крушения.

Благодаря этому удалось быстро вытащить из холодной воды выживших и избежать большего числа жертв. Вертолет после падения оказался на глубине 120 метров. Лишь через две недели винтокрылую машину смогли достать со дна. А вот ограничения в отношении "Витязь-Аэро", которой принадлежал Ми-8, действовали больше полугода. Приказ Росавиации не позволял выполнять коммерческие пассажирские рейсы, оставив возможность только перевозить грузы и оказывать авиационные работы.

Тем временем очередная авиакатастрофа на Камчатке произошла 11 февраля. В Елизовском районе упал самолет Ан-2. Он перевозил овощи и фрукты. На борту находились два члена экипажа. Оба погибли. Возбуждено уголовное дело.

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