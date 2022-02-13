В Якутии возбудили дело после гибели шести человек во время пожара

После трагического пожара в частном доме в якутском селе Сунтар возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Напомним, что пожар произошел в ночь на 13 февраля. Погибли шесть человек, в том числе четверо детей.

Выясняются причины и обстоятельства случившегося. Назначены необходимые экспертизы.

"Следователи дадут оценку действиям либо бездействию должностных лиц", - сообщили в пресс-службе СУ СК Якутии.