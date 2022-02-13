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13.02.2022 19:04
Рубрика: Общество

Пострадавшие из-за нечищеных крыш ждут компенсации годами

Текст: Елена Мационг, Ольга Медведева, Юлия Потапова, Наталья Саванкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8680)
В этом году выпало столько снега, что ни пройти, ни припарковаться! И такая ситуация - от Калининграда до Сахалина. По оценкам специалистов, объемы выпавшего снега уже превысили среднемноголетние значения на 60 процентов.
Сход наледи с крыш в ряде регионов уже привел к трагическим случаям. Фото: Татьяна Андреева/РГ Сход наледи с крыш в ряде регионов уже привел к трагическим случаям. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Сход наледи с крыш в ряде регионов уже привел к трагическим случаям. Фото: Татьяна Андреева/РГ

В ряде регионов создали даже "снежные штабы" и назначили ответственных за уборку снега. В Пензенской области пошли на беспрецедентный шаг - власти объявили, что снег будут принимать на свалках по талонам.

С начала зимы прирост снега в Москве составил 160 см

В Пензе "скорая" села на брюхо во дворе многоэтажки. Случайным прохожим пришлось прямо на руках выносить ее на дорогу. На другом конце города крыша многоэтажки не выдержала и проломилась под тяжестью снега. К счастью, никто не пострадал. Но часть квартир стала непригодна для проживания.

Соцсети захлебываются от возмущения - когда местные власти начнут что-то делать. В результате чиновников в городе закрепили за конкретными кварталами и улицами, чтобы они ежедневно контролировали их расчистку.

Кроме того, в Пензе решили, что поможет введение талонов на... снег. Дело в том, что смешанную с реагентами и песком с городских улиц снежную кашу нельзя сваливать где придется. На специализированных снежных полигонах уже не хватает мест для складирования. Власти надеются, что талоны помогут вывезти скопившиеся залежи с улиц и минимизировать последствия весеннего паводка.

А пока на сугробы жители Пензы жалуются даже в полицию. Задокументировано уже 73 материала. 785 тысяч рублей штрафов заплатят пензенские "управляйки" только за январь. В Петербурге за неуборку города от сугробов заведено 19 уголовных дел. В Саратовской области полиция расследует три уголовных дела по фактам мошенничества при уборке снега в Саратове, Энгельсе и Балакове. Но суды по таким случаям длятся очень долго - как правило, год-два, сообщили корреспонденту "РГ" в Свердловском областном суде. Это связано с тем, что учреждения, отвечающие за уборку крыш и тротуаров, ни в какую не хотят признавать свою вину и пострадавшему приходится кропотливо собирать доказательства, чтобы защитить себя, даже при всей очевидности произошедшего.

В Пензенской области пошли на беспрецедентный шаг - власти объявили, что снег будут принимать на свалках по талонам

Аналогичный случай произошел в Екатеринбурге, когда на пожилую женщину свалилась глыба слежавшегося снега прямо со здания мэрии. За ушиб груди, синяки и глубокую рану на лице женщина попросила компенсацию. Чиновники поначалу пытались было открещиваться, мол непонятно, еще где этот снег на нее свалился. Но после того, как нашлось видео с камеры наблюдения, в мэрии вынуждены были признать правоту женщины еще до суда.

А вот лишь пара судебных историй. Тагильчанка упала на скользком тротуаре и получила перелом шейки бедра. 74-летняя женщина просила взыскать с управляющей компании 300 тысяч, УК обязали выплатить 200. Тяжба продолжалась два года.

Школу в Каменске-Уральском обязали выплатить 150 тысяч компенсации морального вреда за упавшую на ученика сосульку. Девятилетний мальчик получил рану на голове и провел неделю в больнице. От происшествия до окончательного решения областного суда прошло 10 месяцев.

Получается, что даже в сложных и спорных случаях компенсации добиться удается, пусть и уходит на это год-полтора. Суммы, как отмечают в судах, зависят от тяжести вреда, но чаще всего речь идет о 100-150 тысячах рублей.

Совет юриста

Александр Татаринов, юрист:

- Если вы пострадали, то первым делом нужно обратиться в полицию, чтобы зафиксировать сам факт падения на вас или вашу машину снега, сосульки. Необходимо обязательно обратиться в медучреждение для подтверждения нанесенной вам травмы. Очень важно снять место происшествия на фото, видео. Привлечь как можно больше свидетелей.

8.02.2022. В городе Луга снег с крыши рухнул прямо на коляску с ребенком. Фото: Прокуратура Ленинградской области
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