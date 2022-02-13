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13.02.2022 18:15
Рубрика: Власть

В мэрии Оренбурга прокомментировали нападение собак на школьницу

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

В мэрии Оренбурга прокомментировали нападение собак на 13-летнюю девочку. Управление ЖКХ сообщило, что в районе школы №65 на улице Бебеля, где произошло ЧП, отловлены три бездомные собаки, одна из них была агрессивна. Однако, по словам и.о. начальника управления Анатолия Байкарова, сегодня у городских властей нет рычагов для изменения ситуации.

Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости
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Как уже писала "РГ", после нападения бездомных собак на ребенка СК возбудил уголовное дело на чиновников городского УЖКХ по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). В соцсетях мать девочки рассказала, что животные искусали ей руки, ноги и спину.

- Нападение на детей собак - случай вопиющий и недопустимый. К сожалению, сегодня нет действенных механизмов по изъятию безнадзорных животных с улиц, - констатировал Анатолий Байкаров. - Даже после отлова, стерилизации и чипирования собаки по действующему законодательству должны быть возвращены в прежнюю среду обитания. И вновь могут вести себя агрессивно. Собаки могут защищать потомство, территорию, которую считают своей. Подкармливание, которое некоторые горожане делают регулярно, провоцирует животных защищать ту зону, где они обитают.

Чиновник отметил, что муниципалитет не имеет рычагов изменения ситуации. В рамках полномочий возможен лишь отлов и чипирование собак с последующим выпуском их обратно в город.

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- В случае агрессивного поведения собаки, ее болезни бешенством она может быть усыплена. Заключение дают ветеринарные врачи. В настоящее время все отловленные на ул. Бебеля собаки находятся в приюте, - рассказал Байкаров.

Он заверил, что работа по выявлению мест обитания агрессивных стай ведется регулярно. Для выявления таких очагов возле детских учреждений планируется также привлечь директоров школ и детсадиков.

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