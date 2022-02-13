В Оренбурге детский омбудсмен допустила отстрел бродячих собак

Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова на своей страничке в соцсети высказала мнение после нападения безнадзорных собак на 13-летнюю девочку.

Она считает, что решение проблемы требует системного подхода. Так, необходимо выстраивание государственно-партнерской модели отношений при создании приютов; нужен закон, ужесточающий ответственность владельцев животных, а также требуется отстреливать собак там, где это необходимо.

- Знаю, что вызову гнев зоозащитников. Знаю, что решение проблемы лежит отнюдь не в одной плоскости, тема действительно сложная. Но также я убеждена, что нельзя соотносить и уравнивать жизнь животного и жизнь ребенка, - заявила Анжелика Линькова.- На мой взгляд, общество само себя загнало в тупик двойными стандартами и размытыми приоритетами.

13 февраля на улице Бебеля недалеко на подростка напала стая собак, когда девочка выносила мусор. Они искусали ей руки, ноги и спину. Во многом ребенка спасла зимняя одежда.

Анжелика Линькова готовит обращение в аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка для обсуждения вопроса на федеральном уровне. В планах провести совещание с привлечением заинтересованных ведомств для разработки действий на региональном уровне в условии нынешнего законодательства.

В мэрии Оренбурга прокомментировали нападение собак на ребенка. Управление ЖКХ сообщило, что в районе, где произошло ЧП, отловлены три бездомные собаки, одна из них была агрессивна. В то же время и.о. начальника управления Анатолий Байкаров заявил, что сегодня у городских властей нет рычагов для изменения ситуации.