Святыню христианского мира специально вынесли из Лувра для делегации РПЦ

В завершение памятных мероприятий по случаю шестой годовщины встречи Папы Франциска и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Гаване, делегация Русской православной церкви (РПЦ) во главе с председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом посетила парижский храм Сен-Жермен-л'Осеруа, где поклонилась специально принесенному туда Терновому Венцу Спасителя, сообщает сайт Патриархия.ру.

Напомним, что после пожара в Соборе Парижской Богоматери эта святыня христианского мира временно хранится в музее Лувр и по особым случаям выносится в близлежащий храм Сен-Жермен.

На богослужении также присутствовала делегация Римско-Католической Церкви во главе с председателем Папского совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом.

"На протяжении ряда лет вплоть до пожара в соборе Парижской Богоматери перед этой великой святыней христианского мира совершались православные богослужения. Весьма памятным событием в свое время стала молитва перед Венцом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Сегодня мы вновь совершим православный молебен перед Терновым Венцом после длительного перерыва", - сказал митрополит Иларион.

Он также подчеркнул, особая молитва членов делегации Русской православной церкви - "о гонимых христианах Африки, в отдельных регионах которой мы наблюдаем настоящее истребление наших братьев и сестер".

После богослужения реликвию вернули на место временного хранения.