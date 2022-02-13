В ЛДПР намерены найти виновных в распространении фейков о смерти Жириновского

Первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Каргинов направил заявления в Генпрокуратуру, Следственный комитет, Роскомнадзор и ФСБ в связи с распространением по телефону и в соцсетях ложных сообщений о смерти лидера партии Владимира Жириновского, который проходит лечение от коронавируса.

"Обращение в органы действительно было, потому что была провокация. Вчера ночью была масса звонков, в том числе и мне, с подставных телефонов, телефонов наших депутатов. Потом эта информация пошла по интернету", - рассказал Каргинов агентству ТАСС.

В Центральном аппарате оперативно дали разъяснения по этому поводу однопартийцам в регионах, призвали их не реагировать на провокации, сообщил депутат.

По его словам, Жириновский "идет на поправку" и контактирует с представителями партии по рабочим вопросам.

Напомним, сообщения о госпитализации лидера ЛДПР с диагнозом "новая коронавирусная инфекция" стало известно в минувшую среду, 9 февраля. По информации Минздрава, политик находится в больнице со 2 февраля, сейчас его состояние оценивается как стабильное.