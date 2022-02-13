В ПФР напомнили о порядке оформления выплаты по беременности и родам

С 2022 года оформлять и получать единовременную выплату по беременности и родам необходимо в Пенсионном фонде России.

На такую выплату имеют право неработающие женщины в отпуске по беременности и родам, а также неработающие женщины, усыновившие ребенка до трех месяцев, напоминают специалисты отделения Пенсионного фонда России по Москве.

При этом важно помнить, что выплата предоставляется в том случае, если центр занятости признал женщину безработной в течение года со дня ее увольнения. Само увольнение должно произойти вследствие ликвидации предприятия.

Если женщина учится, пособие оформляется в учебном заведении.

Обращаться с заявлением и документами, подтверждающими право на пособие, нужно в клиентскую службу ПФР по месту жительства либо в многофункциональный центр, принимающий такое заявление. Также можно направить заявление по почте. Приложенные копии документов при этом заверяются нотариально.

Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления. Средства выплачиваются в течение пяти рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты. Уведомление об отказе в выплате направляется в течение 3 рабочих дней.

Ранее Минтруд напомнил о выплатах неработающим женщинам при рождении ребенка. Так, с 1 февраля 2022 года размер единовременного пособия составляет 20 472,77 руб. Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан с 1 февраля нынешнего года повышен до 7 677,8 руб.