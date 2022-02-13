Врач Исаев: "Омикрон" может привести к нейроковиду и системным воспалениям

Заражение штаммом коронавируса "омикрон" может привести к нейроковиду и лонгковиду у взрослых, а также к системным воспалениям у детей. Об этом сообщил генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований "ДНКОМ" Андрей Исаев.

Несмотря на более легкое течение "омикрона", важно понимать: если коронавирус не приводит к пневмонии и ИВЛ, у него могут быть и другие последствия, подчеркнул врач. Он пояснил, что перенесенный COVID-19 вне зависимости от штамма может привести к тяжелым поражениям нервной системы - нейроковид и лонгковид могут наступить и при заражении "омикроном". У детей на его фоне могут развиваться системные воспаления, передает ТАСС.

Эксперт также отметил, что сейчас лучшее время, чтобы ревакцинироваться тем, кто этого еще не сделал, так как очередная волна отступает. По словам Исаева, прививка обеспечивает защиту от "омикрона" и коронавируса в целом.

Слабость, нарушение сна и депрессия могут оказаться симптомами "омикрона" у людей старшего возраста. При этом температуры может и не быть, сообщает Минздрав Республики Коми со ссылкой на главного внештатного гериатра региона Наталью Дубову. По ее словам, COVID-19 у пожилых нередко сопровождается необычными симптомами, это очень рискованная ситуация, поскольку человек может списывать свое состояние на обычное недомогание и не связывать его с коронавирусом.