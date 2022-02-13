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13.02.2022 20:19
Рубрика: Общество

Врач назвал боли в костях, потерю веса и кашель возможными симптомами рака

Текст: Нина Егоршева

Британский онколог Амен Сибтейн перечислил ряд симптомов, которые часто упускают из виду, но которые могут свидетельствовать о развитии рака. Подробнее о них он рассказал в беседе с Daily Express.

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Например, по его словам, стоит насторожиться, если возникли необъяснимые боли в любой части тела. Если ощущения не проходят ни днем, ни ночью и длятся более трех недель, необходимо обратиться к специалисту. Особенно это касается ощущений в костях, подчеркнул медик.

Также о серьезном сбое в работе организма могут сигнализировать беспричинные кровотечения, потеря веса, непроходящее вздутие живота, постоянный кашель и проблемы с глотанием.

Помимо этого, эксперт советует не отмахиваться от таких состояний как сильная непроходящая усталость и обильное потоотделение ночью, а также появление отеков или необычных припухлостей. Во всех этих случаях Сибтейн рекомендует не откладывать визит к врачу.

Ранее главврач московской городской поликлиники № 68 Наталья Кузенкова рассказала, как восстановиться после "омикрона". По ее словам, не стоит перегружать организм в первые недели после болезни. Наоборот, человеку нужно помочь себе правильным питанием, режимом физической активности и отдыха, достаточным сном.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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