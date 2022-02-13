Врач рассказала, как восстановиться после "омикрона"

Для того чтобы восстановиться после перенесенного коронавируса, надо полноценно спать, правильно питаться, а также заниматься дыхательной гимнастикой и лечебной физкультурой. Об этом ТАСС рассказала главврач московской городской поликлиники № 68 Наталья Кузенкова.
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При этом надо рассчитывать свои силы и не перегружать организм в первые недели после болезни.
"Любая вирусная инфекция ослабляет организм, и поэтому в первое время после болезни не нужно нагружать организм сильно, а, наоборот, нужно помочь ему правильным питанием, режимом физической активности и отдыха, достаточным сном", - отметила она.
Кузенкова напомнила, что после "омикрона" для возвращения к обычному уровню активности может потребоваться большое количество времени.
Ранее врач-пульмонолог Владимир Бекетов рассказал, что облегчить кашель при заражении "омикрон"-штаммом коронавируса можно с помощью увлажнителей воздуха.