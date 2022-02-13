Вышел русский трейлер "Затерянного города" с Буллок, Тейтумом и Питтом

На YouTube опубликован русский ролик приключенческого ромкома "Затерянный город" (The Last City) - это "нарезка", изготовленная к Супербоулу, для которого студии, по вековой традиции, припасают всё самое вкусное и потенциально перспективное.

В данном тивиспоте это - Сандра Буллок и Брэд Питт. Притом что главная мужская роль не у него, а у Ченнинга Тейтума. Еще там будет Гарри Поттер… простите: Дэниел Рэдклифф.

По сюжету ленты автор приключенческо-романтических бестселлеров (Буллок) отправляется в тур в поддержку своего нового романа, внезапно оказавшись в гуще реальных событий из своих опусов - похищение, джунгли, импозантные красавцы, экшн…

Премьера - 7 апреля.

Изначально, напомним, героя Тейтума должен был сыграть "Дэдпул" Райан Рейнольдс.