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Вышел русский трейлер "Затерянного города" с Буллок, Тейтумом и Питтом

Новости
    13.02.2022, 16:29
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube опубликован русский ролик приключенческого ромкома "Затерянный город" (The Last City) - это "нарезка", изготовленная к Супербоулу, для которого студии, по вековой традиции, припасают всё самое вкусное и потенциально перспективное.

В данном тивиспоте это - Сандра Буллок и Брэд Питт. Притом что главная мужская роль не у него, а у Ченнинга Тейтума. Еще там будет Гарри Поттер… простите: Дэниел Рэдклифф.

По сюжету ленты автор приключенческо-романтических бестселлеров (Буллок) отправляется в тур в поддержку своего нового романа, внезапно оказавшись в гуще реальных событий из своих опусов - похищение, джунгли, импозантные красавцы, экшн…

Премьера - 7 апреля.

Изначально, напомним, героя Тейтума должен был сыграть "Дэдпул" Райан Рейнольдс.

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