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Рубрика: Власть

Захарова назвала информпарадом снятие британского флага с посольства в Киеве

История со снятием британского флага с посольства в Киеве является частью информационного парада-алле о якобы "вторжении" России на Украину. Такое мнение в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: AP Photo/Michael Probst
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Она пояснила, что флаг снимают, когда посольство прекращает официально свою работу. На Западе вместо того, чтобы сразу сказать об эвакуации своего дипперсонала с Украины, потому что западные страны могут готовить провокации, начали рассказывать о том, что Россия вывезла посольство из Киева из-за якобы подготовки Москвой "вторжения".

При этом посольство РФ в Киеве продолжает работать. "А вот это все парад-алле, который является частью информационно-политической провокативной деятельности", - цитирует РИА Новости официального представителя МИД РФ.

Захарова также отметила, что история о скором "вторжении" России на Украину координируется из Вашингтона. По ее словам, медийное сопровождение беспрецедентное, засветились все западные ресурсы, которые позиционируют себя как независимые, однако сейчас обслуживают исключительно эту заказную историю из Вашингтона. "Многие уже идут ва-банк, это точно, никто уже не скрывает этого конгломерата, который мы сейчас наблюдаем", - добавила дипломат.

Ранее посол РФ в Вашингтоне заявил, что американская администрация "пускает пыль в глаза", когда сообщает всему миру, что Россия нападет на Украину в самое ближайшее время. Громкие слова не подкреплены доказательствами. Белый дом ссылается на некие разведданные, не сообщая подробностей. В МИД РФ уверены, что конечная цель подобных информационных вбросов - повысить градус пропагандистской кампании против Москвы.

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