Захарова объяснила, почему США отозвали военных инструкторов с Украины

Отзыв военных инструкторов США с Украины означает то, что они выполнили задачу, которую там выполняли. Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что за последние месяцы число военных инструкторов из западных стран и представителей вооруженных сил НАТО на Украине увеличилось в разы.

"Нам говорили, что эти якобы инструкторы должны помочь Украине с самообороной на случай агрессии. Агрессии нет - они там есть, агрессии нет, а их оттуда отзывают", - подчеркнула Захарова. И сделала вывод, что "миссия их там завершена, что-то они там уже сделали".

Дипломат предположила, что западный сценарий, который может быть реализован на Украине, не предполагает наличия в стране военных инструкторов.