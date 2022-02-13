Новости

Британские пользователи Twitter восхитились картиной на фото Шойгу и Уоллеса 01:30
Захарова назвала Bloomberg средством распространения "нужной информации" 00:41
Захарова объяснила, почему США отозвали военных инструкторов с Украины 00:25
Мужская гонка преследования по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн 00:05
Женская гонка преследования по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн 00:05
В Москве ожидается апрельская погода и дожди 12.02.2022
Reuters: Франция не верит в наступательные действия России на Украине 12.02.2022
Путин рассказал Байдену о последствиях возможного вступления Украины в НАТО 12.02.2022
Путин указал Байдену на опасность поставок Западом оружия на Украину 12.02.2022
В Кремле пообещали дать скорый ответ США и НАТО по теме гарантий безопасности 12.02.2022
Ушаков сообщил о предпосылках для провокаций украинских военных 12.02.2022
Ушаков: Байден в беседе с Путиным упоминал санкции 12.02.2022
Пушилин назвал провокацией взрыв на Донбассе 12.02.2022
Более 5 тысяч военных с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 12.02.2022
Митрополит Иларион: Буду болеть за горнолыжников! 12.02.2022
В США отложили процедуру одобрения вакцинации детей до 5 лет против COVID-19 12.02.2022
"Бавария" проиграла "Бохуму", пропустив четыре гола за тайм 12.02.2022
МИД раскритиковал провокационную кампанию Запада вокруг Украины 12.02.2022
Фигуристу Кацалапову может потребоваться операция на спине в конце сезона 12.02.2022
Зеленский не согласился с Западом по поводу "вторжения" 12.02.2022
Фигурист Кацалапов: Чтобы победить французов, надо кататься наотмашь 12.02.2022
Путин обсудил с Лукашенко реакцию США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности 12.02.2022
Зеленскому выдвинули ультиматум по Минским соглашениям 12.02.2022
Издание The Washington Post встало на защиту российской фигуристки Камилы Валиевой 12.02.2022
Движение судов в проливе Босфор приостановлено из-за поломки сухогруза 12.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Викторина: Сможете ли вы по фото понять, где оно сделано
Викторина: Сможете ли вы по фото понять, где оно сделано
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 13 февраля
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 13 февраля
13.02.2022 00:25
Рубрика: В мире

Захарова объяснила, почему США отозвали военных инструкторов с Украины

Отзыв военных инструкторов США с Украины означает то, что они выполнили задачу, которую там выполняли. Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что за последние месяцы число военных инструкторов из западных стран и представителей вооруженных сил НАТО на Украине увеличилось в разы.

Пушилин назвал провокацией взрыв на Донбассе

"Нам говорили, что эти якобы инструкторы должны помочь Украине с самообороной на случай агрессии. Агрессии нет - они там есть, агрессии нет, а их оттуда отзывают", - подчеркнула Захарова. И сделала вывод, что "миссия их там завершена, что-то они там уже сделали".

Дипломат предположила, что западный сценарий, который может быть реализован на Украине, не предполагает наличия в стране военных инструкторов.

В мире США В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Россия и США

Главное сегодня

Путин обсудил с Лукашенко реакцию США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности
Пушилин назвал провокацией взрыв на Донбассе
Захарова пояснила причину оптимизации посольства России на Украине
МИД России: Оружие Запада для Украины уходит на черный рынок
Итоги разбирательств в CAS по делу Валиевой огласят 14 февраля
Страны Веймарского треугольника готовы к диалогу с Россией по вопросам безопасности
Что иностранцу хорошо, то и русскому полезно?