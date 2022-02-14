Аудио-бот научился распознавать ковидный кашель с точностью 86%

Искусственный интеллект в виде аудио-бота, который способен отличить ковидный кашель от кашля иного происхождения, заработал в Буэнос-Айресе: местные власти подключили новую систему к своему аккаунту в соцсети, чтобы граждане могли прислать образец своего кашля и получить рекомендацию, стоит ли сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Точность системы составляет 86%.

Об этом сообщило издание La Nation со ссылкой на замминистра здравоохранения Буэнос-Айреса Даниэля Ферранте. Функция распознавания ковидного кашля стала доступна в WhatsApp города после более чем годового обучения программы на основе примерно 140 тысяч аудиозаписей кашля людей, у половины из которых на тот момент был диагностирован ковид, а у второй половины - нет. Отправленный сегодня в чат города образец (после ответа на вопросы по протоколу минздрава) программа сопоставляет с признаками ковидного кашля, голоса и дыхания, которые могут быть не слышны уху. Если система заподозрит неладное, то порекомендует пройти очный тест на COVID-19.

Характеристики ковидного кашля, которыми пользовалась система во время машинного обучения, также были скорректированы во время тестов живых специалистов, отвечавших за уход пациентов с коронавирусом во время пандемии. Отдельно отмечается способность аудио-бота распознавать ковидный кашель вне зависимости от других заболеваний легких у человека, его возраста и пола.

На данный момент кашель остается одним из классических симптомов заражения новой коронавирусной инфекцией, в частности оригинальным, "уханьским" штаммом, а также "дельта"-штаммом и вариантом "омикрон". На слух или при осмотре врачом ковидный кашель может быть неотличим от кашля иной этиологии без дополнительных тестов, поэтому при наличии проблем со здоровьем следует обращаться к врачу. Наиболее адекватной защитой от коронавируса медики считают вакцинацию.