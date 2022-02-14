"Быстрые" зарядные станции для электромобилей получат налоговые льготы

Не платить налог на имущество и рассчитывать на инвестиционный налоговый кредит смогут производители и владельцы "быстрых" зарядных станций для электромобилей. Такое решение принято правительством для стимулирования создания в России сети электрозарядных станций.

Согласно концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта, к 2030 году будет развернута сеть из 29 тысяч "быстрых" станций, которые способны зарядить аккумулятор до 80% не более чем за 20-30 минут.

Как рассказали "РГ" в минэкономразвития, уже до 2024 года в федеральном бюджете предусмотрено более 8,1 млрд рублей, для софинансирования установки около 3 тысяч "быстрых зарядных станций" (2935 шт) в пилотных регионах. На сегодняшний день в нашей стране работает около 1,5 тысячи электрозарядных станций (ЭЗС).

Как минимум еще 5 лет электрозаправки в России будут оставаться альтруистичным бизнесом, и без господдержки рынок будет расти медленно, отметил замминистра энергетики Павел Сорокин, выступая в дискуссии по вопросам развития электротранспорта "ДеТЕКтор изменений". По его словам, субсидирования до 60% стоимости быстрой зарядки и до 30% затрат на техническое подсоединение будет достаточно.

С точки зрения развития зарядной сети через 6-7 лет при загрузке в 30-40% зарядные станции смогут обеспечить нормальное функционирование. Кроме того, важно, чтобы 4-5% от всех продаж новых автомобилей были электромобили в течение 5 лет, тогда рынок будет развиваться самостоятельно, считает Сорокин.

Без государственной поддержки рынок электрозарядных станций будет расти очень медленно

Для сравнения, по данным Росстата, к началу 2021 года в нашей стране было более 30 тысяч АЗС. Причем на одном баке бензина или дизеля автомобиль проезжает значительно больше, чем средний электрокар на одной зарядке. Поэтому ЭЗС должно быть больше. Одна такая заправка стоит от полутора до более чем 3 млн рублей. На ней должны работать люди, которым нужно платить достойную зарплату, ее нужно обслуживать, не говоря уже о том, что для ее исправной работы должен быть выделен некоторый объем электричества. Возникает вопрос: хватит ли его?

У нас в целом наблюдается избыток энергомощностей, отмечает аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина. В прошлом году, когда был зафиксирован рекорд потребления мощности в Единой энергосистеме (ЕЭС) России, максимальный уровень загрузки мощности составлял около 65%. Но ситуация неоднородна по регионам, подчеркивает эксперт.

В сценарии, когда 10% новых автомобилей к 2030 году будут электрическими, прирост спроса на электроэнергию составит совсем немного - около 0,3%, уточняет руководитель направления регулирования энергорынков VYGON Consulting Николай Посыпанко.

По мнению Чуркиной, важно скоординировать продвижение электротранспорта в РФ и цели климатической политики нашей страны. Сейчас порядка 40% объема электроэнергии вырабатывается в ЕЭС России на низкоуглеродных источниках. Но высокая доля "чистой" энергии наблюдается далеко не во всех регионах. На Урале более 90% объема генерации обеспечивается за счет тепловых электростанций, работающих на сжигаемом топливе.