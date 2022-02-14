Цена нефти Brent впервые с октября 2014 года превысила 96 долларов за баррель

Мировые цены на нефть растут, стоимость нефти марки Brent поднялась выше 96 долларов за баррель впервые с 1 октября 2014. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 04:06 мск, цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на примерно 0,9 процента, до 96,02 доллара за баррель, передает РИА Новости. Цена мартовских фьючерсов на WTI - росла более чем на 1,8 процента, до 94,82 доллара за баррель.

Напомним, на прошлой неделе нефть марки Brent впервые с октября 2014 года преодолела отметку в 95 долларов за баррель. Brent дорожает вслед за котировками российской нефти Urals. Неделей ранее ее стоимость поднялась выше 95 долларов за баррель. В последний раз котировки Urals превышали 95 долларов за баррель в сентябре 2014 года.