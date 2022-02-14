DeLorean из фильма "Назад в будущее": тизер новинки и дата премьеры

Компания DeLorean, выпускавшая в начале 80-х годов купе DMC-12, прославившееся после выхода серии фильмов "Назад в будущее", снова очнулась. После годового молчания опубликован очередной тизер, но на этот раз он обещает больше, чем просто картинку.

В январе 2021 года DeLorean Motor Company опубликовала тизер нового DMC-12, заявив, что к работе привлечено ателье ItalDesign, которое "рисовало" оригинальный "ДеЛореан". Очевидно, что планы DeLorean были нарушены, и не исключено, что всему виной пандемия и её последствия. Однако компания не сдаётся: она публиковала ещё один тизер и назвала дату премьеры.

"DeLorean - это переосмысленная роскошь будущего. Обладая 40-летним опытом, мы формируем будущее мобильности в культовом формате. В нашем арсенале есть инновации и страсть к нашему делу, поэтому DeLorean уверенно движется навстречу электрификации. Мы сознательно рискуем, бросая вызов восприятию того, что можно сделать совершенным", - говорится в сообщении DeLorean Motor Company.

Как мы понимаем, новый DMC-12 является электрокаром. Его мировая премьера состоится в 2022 году.

Ещё один признак жизни DMC и её серьёзных планов касательно выхода на рынок - патенты логотипов: аббревиатуры и стилизованной буквы V, которая символизирует особенность модели - двери типа "крыло чайки".

Купе DMC-12 выпускалось с 1981 по 1983 годы - за это время собрано около девяти тысяч авто. В 2009 году компания DMC Texas начала мелкосерийный выпуск "ДеЛореанов".