Десять автомобилей, которые стоит купить

Фото: Пресс-служба Honda.

На 10-е место списка эксперты Hot Cars определили Honda Civic, ее козыри - широкая гамма модификаций, в т.ч. с механической коробкой передач, отличная надежность и потрясающая ликвидность на вторичном рынке. Купленный новым автомобиль минимально теряет свою стоимость после нескольких лет эксплуатации.

9-ю строчку занял кроссовер Porsche Macan, хотя это самая доступная модель в гамме немецкого премиум-бренда, Hot Cars характеризует ее как лучший в своем сегменте автомобиль. Macan также отличается незначительной потерей стоимости при продаже на вторичном рынке. В России Macan предлагают с бензиновыми турбомоторами объемом 2,0 л и 2,9 л, мощностью 280 или 380 л.с. соответственно, а также в версии GTS с 2,9-литровым 440-сильным двигателем.

Далее в списке расположили компактный кроссовер Mazda CX-5, сильные стороны этой модели - утонченный дизайн и высокая пассивная и активная безопасность. Для России CX-5 производят на заводе Mazda Sollers в Приморском крае. У нас автомобиль предлагают с бензиновыми моторами объемом 2,0 и 2,5 л, мощностью 150 л.с. или 182 л.с.

7-я позиция - за кроссовером Honda Pilot, полноразмерная модель с 3,5-литровым бензиновым V6 и 9-ступенчатым "автоматом" отличается высоким запасом прочности и ликвидностью на вторичном рынке.

6-е место в рейтинге наиболее рекомендуемых к покупке авто - за Toyota Camry. Один из самых продаваемых седанов в мире обладает безупречной надежностью, практичностью, качественной отделкой салона и ликвидностью при перепродаже. Для России Camry по полному циклу со сваркой и окраской кузовов производят на автозаводе Toyota Motor в Шушарах. Гамма двигателей для РФ включает бензиновые агрегаты объемом 2,0 л, 2,5 л и 3,5 л, мощностью 150, 200 и 249 л.с. соответственно.

Следом за Camry - рамный пикап Ford F-150 Raptor с 3,5-литровым мотором V6 с двойным турбонаддувом мощностью 450 л.с. В России эта модель неизвестна, в США же является легендарным нишевым автомобилем, который на вторичном рынке проходит по категории вещи "для ценителей", поэтому с годами практически не теряет в стоимости.

Спортивная Subaru Impreza WRX заняла 4-е место рейтинга, машина с 2,4-литровым бензиновым оппозитным мотором с турбонаддувом (271 л.с.) и постоянным полным приводом ценна своей надежностью и уникальной для современного авторынка конструкцией. Также почти не теряет в стоимости на вторичном рынке. В России WRX новым сейчас стоит от 3 719 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Ford.

На третьем месте лучших авто для покупки возрожденный Ford Bronco, который за полтора года производства успел стать иконой рынка США. Модель пользуется бешеным спросом, на нее держится многомесячная очередь, поэтому подержанные Bronco нового поколения могут стоить даже дороже новых. То есть такая покупка может рассматриваться как инвестиция.

Вторая позиция - за среднеразмерным рамным пикапом Toyota Tacoma. Hot Cars пишет, что эта модель обладает феноменальной надежностью и высочайшим качеством сборки, поэтому ее можно рассматривать как автомобиль для эксплуатации на много лет вперед.

Фото: Пресс-служба Honda.

И, наконец, больше других к покупке Hot Cars рекомендует компактный кроссовер Honda HR-V - в Северной Америке это очень популярный автомобиль. Его плюсы: экономичность, надежность, высокая ликвидность, доступная цена, массовость. В США и Канаде HR-V предлагают со 140-сильным 1,8-литровым бензиновым мотором или со 150-сильной бензиново-электрической гибридной установкой.

В Россию HR-V не поставляли официально, но на Дальнем Востоке эта модель широко известна под именем Vezel - ее массово ввозят из Японии в виде праворульной "бэушки".