Эндокринолог Шереметьева рассказала о действии восьми гормонов любви

Многие годы ученые пытаются разгадать механизм появления любви. Возникновение влечения исследователи объясняют гормональным всплеском.

"С медицинской точки зрения это реакция симпатической нервной системы, связанная с увеличением уровня эндорфинов и других гормонов радости, усиливающая приток крови к органам брюшной полости", - заявила РИА Новости врач-эндокринолог, акушер-гинеколог Екатерина Шереметьева.

По ее словам, на формирование чувства влюбленности мужчин и женщин оказывают влияние эстрогены, тестостерон, окситоцин, дофамин, эндорфины, адреналин, серотонин и вазопрессин.

В начале развития любовных переживаний у людей начинает активно вырабатываться нейрогормон дофамин, влияющий на положительные эмоции, а адреналин вызывает всплеск эмоций. Тестостерон влияет на сексуальное влечение и эротические фантазии, эстрогены способствуют сексуальному удовлетворению и половому влечению. Окситоцин известен как гормон объятий, влечения и доверия, и ученые считают, что он "заставляет" целоваться. Гормон вазопрессин отвечает за проявление любви и привязанности, а эндорфины являются "молекулами долговременных любовных отношений".

При этом гормональный всплеск может возникать, по мнению врача, не только от воздействия внешних факторов, но и от приятных воспоминаний.

Кстати, ранее тюменские ученые установили, что романтика в браке существует. Так, если неженатые мужчины чаще решаются на маленькие подарки без повода, то мужья предпочитают исполнять давние желания супруги.