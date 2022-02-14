Французский депутат Эрик Сьотии: Украина не должна вступать в НАТО

Депутат Национального собрания Франции и советник кандидата в президенты Франции Валери Пекресс Эрик Сьотти в ходе интервью телеканалу "BMF TV" заявил, что потенциальное вступление Украины в НАТО является провокацией в отношении России.

"По Украине нужны четкие предложения. Украина не должна вступать в НАТО, поскольку это форма провокации в отношении России, а Россия должна уважать суверенитет Украины", - отметил депутат.

По словам Сьотти, страны Запада, в том числе Франция, совершили грубые дипломатические просчеты в отношении Москвы: "На протяжении многих лет мы жестоко ошибались. После окончания холодной войны, падения Берлинской стены мы продолжали строить из России врага, не учитывая, что мир изменился". В качестве позитивного примера для нынешних властей Франции Сьотти привел внешнюю политику Шарля Де Голля, посетившего СССР в 1966 году и выступавшего за тесное сотрудничество двух государств.

В воскресенье, 13 февраля, в ходе предвыборного митинга кандидат в президенты Франции Пекресс заявила, что западные страны должны честно сказать Киеву, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Аналогичной позиции придерживаются и другие участники президентской гонки: Марин Ле Пен, Жан-Люк Меланшон и Эрик Земмур.