ИТ-компании разработали новый способ сбора рекламных данных пользователей

"Последние несколько месяцев мы работали с командой из Meta над новым способом, который мог бы изменить рынок онлайн-рекламы, - говорится в заявлении Mozilla. - Проект направлен на то, чтобы дать рекламодателям возможность измерять уровень вовлеченности онлайн-рекламы, но при этом обеспечивать более высокий уровень конфиденциальности, чем сейчас".

Как уже упоминалось выше, основная идея нового проекта заключается в том, что отчеты по рекламным действиям отправляются пакетами, а не по одиночке. При этом каждый пользователь получает специальный ключ, позволяющий отслеживать его действия в Сети, но рекламодатели никак не могут идентифицировать личность пользователя.

"Благодаря новой рекламной политике рекламодатели будут получать "отчет" о том, что делал человек в Cети за день, - говорит ИТ-эксперт Александр Баулин. - Таким образом, они потеряют важные детали и не смогут идентифицировать то, что именно предложить пользователю в тот или иной промежуток времени. Например, если раньше можно было с уверенностью сказать, что именно человек предпочитает на завтрак и готовит ли он его самостоятельно, и если да то из каких продуктов, то теперь рекламодатель будет получать только общий отчет о продуктах, но не будет знать, как именно человек их использует".

По словам Баулина, сейчас активно продвигается тренд на то, чтобы не дать рекламе стать слишком умной. "Однако тем выше будут цениться креативные продюсеры, которые могут сделать рекламу или продактплейсмент настолько интересными, что пользователь сам захочет их потреблять", - заключает эксперт.

Ранее Meta объявила о том, что из-за действий Apple, когда пользователи могут запретить показ персонализированной рекламы, компания потеряет 10 млрд долларов. А Европарламент принял новый закон об ограничении персонализированной рекламы в Сети.