Командир "Князя Олега" представил ракетный подводный крейсер изнутри

В отношениях моряков-подводников и корабелов Севмаша рождается хорошая традиция: перед тем, как вновь построенный, испытанный и принятый в состав ВМФ ракетный крейсер или многоцелевая АПЛ отправятся к месту службы, подняться на борт и спуститься внутрь прочного корпуса разрешают нашим коллегам из заводской пресс-службы. И уже там, в пределах допустимого, свой корабль и экипаж представляет командир.

Так было в мае 2021 года на борту многоцелевой АПЛ "Казань" перед оправкой ее на Северный флот. Тогда новый корабль и свой экипаж журналистам представил капитан I ранга Александр Бекетов.

А теперь, для очередной программы "Вести Севмаша" и проекта "Русское оружие" ответы и комментарии дает командир ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 955А "Князь Олег" капитан II ранга Игорь Голубев.

- Игорь Валерьевич, ваш экипаж прошел с кораблем весь цикл его испытаний. Как оцениваете готовность к переходу и службе на ТОФ?

- К выполнению уже поставленных задач экипаж готов, но впереди очень большая работа. От нелинейного экипажа до боевого - свой путь, сложный и тернистый. До убытия на Камчатку экипажу много чего предстоит выполнить. Есть программа боевой подготовки, задачи по сплочению экипажа. Видим и понимаем, над чем предстоит работать и технически, и теоретически, и в том, что касается отработки практических навыков личного состава.

Инструктаж от старпома. Фото: аксим Воркунков / Севмаш

- В экипаже есть те, кто уже служил на подводных лодках четвертого поколения?

- Конечно. Большая часть - именно те, что проходили службу на проектах 955. Это первые "Бореи", не "азовские". Есть люди, которые пришли с кораблей второго поколения. А есть и новички, без опыта службы на подводных лодках. Поэтому повторюсь: формирование боевого экипажа - процесс непростой, это путь, который надо пройти. Готовность и опыт вырабатывается не за год и не за два. Порой уходит пять-шесть лет, чтобы специалист стал в своем деле действительно специалистом.

У перископа. Фото: Максим Воркунков / Севмаш

- Если судить по тому, как проходили испытания, ваш экипаж показал на том этапе хорошую выучку…

- Одни задачи сменяются другими. И тут, как говорят, нет предела совершенству. Экипаж продолжает нарабатывать навыки, оттачивать свое мастерство. А все, что уже есть, нужно поддерживать.

- В активе вашего экипажа успешный пуск "Булавы" на этапе государственных испытаний. Как это проходило и чем запомнилось?

- В такие моменты каждый занят своим делом. Все действуют в соответствии с расписанием. Понятно, что к этому делу готовился экипаж, готовилась бригада, готовилась Беломорская военно-морская база. А в море… В море все было планово, штатно, никакого форс-мажора не возникало. Ракета успешно достигла цели. На оценку "отлично".

"Булава" из этой шахты стартовала 21 октября 2021 года. Фото: Максим Воркунков / Севмаш

- Наверное, такому успеху порадовались и ваши близкие. Как пришли на флот - из семьи военных?

- У меня родители обычные рабочие. А я захотел связать свою судьбу с морем, мечтал стать офицером. Наперед не загадывал, что стану командиром крейсера, но цели себе ставил. И не только эту…

- А сейчас какую ставите?

- В кратчайший срок подготовить экипаж к переходу в основной пункт базирования. Там этот корабль очень нужен.

Капитан II ранга Игорь Голубев и его экипаж приняли в свои руки первый для Тихоокеанского флота ракетоносец серии "Борей-А". Фото: Максим Воркунков / Севмаш

- "Князь Олег" открывает дорогу на Дальний Восток кораблям модернизированного проекта "Борей-А". Насколько оправдались заявленные в этом проекте технические характеристики? И как они продвигают нас в строительстве современных АПЛ?

- В силу понятных ограничений скажу так: это новейший крейсер, он имеет колоссальные параметры и по управлению, и по применению оружия. Все задачи, которые мы отрабатывали на этом корабле, были выполнены с высоким качеством. И в этом - большая заслуга специалистов Севмаша, которые передавали нам свой опыт. Личный состав экипажа буквально с первого выхода на ЗХИ подключился к эксплуатации материальной части, овладевал практическими навыками и под присмотром гражданских специалистов уже самостоятельно ее эксплуатировал. Практически все системы на нашем корабле переведены на дистанционное управление. Совсем мало осталось ручного, почти все автоматическое, с резервированием.

На АПЛ "Князь Олег" - цифровые системы боевого управления и обработки данных. Фото: Максим Воркунков / Севмаш

- А условия для экипажа как изменились? Больше стало комфорта, чтобы нести службу под водой и в замкнутом пространстве?

- Разные мнения существуют. До этого я проходил службу на кораблях второго поколения. И если сравнивать, например, с проектом 667БДР, то "Борей-А" намного комфортнее. Вторую палубу второго отсека у нас можно сравнить с гостиницей, то есть каюты комфортабельные. Пусть они не такие большие, но позволяют удовлетворить минимальные потребности офицеров. У другой части личного состава каюты на четверых, на шестерых, поэтому им приходится немного сложнее. Но если говорить об экипаже в целом, у каждого подводника есть своя каюта и свое место в ней. А во флотах некоторых других государств на подводной лодке могут быть просто "горячие койки"…

- То есть: поспал, заступаешь на вахту - уступи место тому, кто с нее сменился?

- Да. Не у всех в экипаже своя койка есть. А у нас более ста человек - и для каждого свой уголок. Поэтому довольно комфортабельно, люди не жалуются. Конечно, пространство небольшое, ограниченное, но к этому привыкают.

- Каким видите будущее для "Князя Олега" и подобных ему кораблей?

- На подлодках третьего поколения я не служил: мне посчастливилось со второго сразу перейти на четвертое. И достижения нашей промышленности, наших конструкторов впечатляют. Поэтому надеюсь, что такой корабль будет надежно и долго служить в родной для нас дивизии. Но для начала мы должны туда прибыть и привести в целости и сохранности первый серийный корабль, каких еще не было на Тихоокеанском флоте.