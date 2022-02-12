Появилось первое видео с борта новейшей атомной подлодки "Князь Олег"

Практически все системы на АПЛ "Князь Олег" переведены на дистанционное управление. Ручного, по словам командира, совсем мало: почти все автоматическое и с резервированием. Фото: Максим Воркунков / Севмаш

Так и вышло. Спустя несколько дней экипаж под командованием капитана II ранга Игоря Голубева встречали друзья-подводники в заполярном гарнизоне, а новый корабль занял отведенное ему место у причала.

Здесь он пропишется как минимум до конца нынешнего лета - начала осени, а может задержаться и на большой срок.

Детали программы, хронологические рамки и перечень задач, которые предстоит отработать экипажу вместе со кораблем до начала межфлотского перехода с Кольского полуострова на полуостров Камчатка, публично не разглашаются. Но первое и главное - сдать обязательные курсовые задачи, добиться боевой слаженности и выйти, как принято говорить, в "первую линию", когда корабль вместе с экипажем можно включать в состав сил постоянной боевой готовности.

Подводники, которым выпало служить на первом для Тихоокеанского флота "Борее-А", свою ответственность сознают. И многие полезные для дела навыки смогли перенять, освоить, закрепить во время заводских ходовых и государственных испытаний, когда рядом находились опытные специалисты из сдаточной команды Севмаша, из конструкторских бюро и с предприятий-поставщиков новейших систем и оборудования для подводной лодки.

Теперь всем этим управлять, использовать по предназначению и грамотно обслуживать экипаж должен сам и только собственными силами.

Судя по тому, что смогли увидеть, услышать и оценить наши коллеги из пресс-службы "Севмаша", которым разрешили побывать с фото и телекамерой в прочном корпусе корабля, экипаж Игоря Голубева с этим успешно справляется.

Нетрудно догадаться, что даже заводским журналистам с их формой допуска показали, разрешили снимать, а тем более публиковать, выдавать в эфир далеко не все и не "самое-самое" на таких кораблях, каким является атомный подводный крейсер стратегического назначения К-552 "Князь Олег". Но даже из того, что попало в объектив и разрешено к публикации, отчетливо видно: у команды и ее командира есть все основания гордиться своим кораблем.

Фоторепортаж Максима Воркункова из прочного корпуса АПЛ "Князь Олег" и блиц-интервью ее командира Игоря Голубева - в проекте "Русское оружие" уже в понедельник, 14 февраля 2022 года.