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14.02.2022 11:57
Рубрика: Власть

Комитет ГД одобрил штрафы за уравнивание роли СССР и нацистской Германии

Текст: Татьяна Замахина
За публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии будут грозить штрафы до 100 тысяч рублей и арест до 15 суток. Такой законопроект рекомендовал принять в первом чтении комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.
Фото: Мария Девахина/РИА Новости Фото: Мария Девахина/РИА Новости
Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Авторами инициативы выступили глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер ГД Александр Жуков, сенаторы Алексей Пушков и Ольга Ковитиди.

Согласно поправкам, за первое нарушение:

- штраф для граждан составит от одной тысячи до двух тысяч рублей, либо возможен арест на срок до пятнадцати суток,

- для должностных лиц - штраф от одной тысячи до четырех тысяч рублей,

- для юридических лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей.

За повторные нарушения предлагается установить:

- штраф для граждан от 2,5 до 5 тысяч рублей, либо арест на тот же срок,

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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- для должностных лиц - от 5 тысяч до 20 тысяч рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года,

- для юрлиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Законопроект направлен на недопущение оскорбления памяти защитников Отечества и на обеспечение защиты исторической правды о Великой Отечественной войне.

Напомним, что в июне прошлого года Госдума приняла базовый закон о защите исторической памяти. Авторами инициативы выступили те же депутаты и сенаторы.

Табу, как уточнялось, касается как публичных выступлений, так и публикаций в СМИ, а также произведений искусства и т.п. На интернет-сферу проект тоже распространяется.

Фото: Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС
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Согласно закону, нельзя отождествлять цели, решения и действия советского и нацистского руководства. То же касается и военнослужащих. Запрет вводится и на "отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".

Владимир Путин дал соответствующее поручение по итогам заседания Совета при президенте по культуре и искусству, состоявшегося 27 октября 2020 года. Выступая на этом мероприятии, он призвал защитить правду о Победе и "попыткам переиначить историю противопоставить факты".

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