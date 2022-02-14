"Конвой свободы" прокатился по Парижу

В этот уикенд, 12 и 13 февраля, Елисейские поля, как пару лет назад во время выступлений "желтых жилетов", то и дело окутывали клубы слезоточивого газа.

На этот раз французы протестовали против нынешних антиковидных ограничений и в первую очередь против санитарных пропусков, без которых не попасть в рестораны, кинотеатры, музеи.

Вдохновившись примером "Конвоя свободы" - акции канадских дальнобойщиков, заблокировавших Оттаву, свыше трех тысяч автомобилистов со всех регионов страны на своих легковушках, грузовиках, кэмпинг-карах, этих домах на колесах, отправились в Париж с тем, чтобы заявить о своих требованиях.

Но далеко не всем удалось пробиться. Французские правоохранители останавливали многих на подступах к Парижу и отправляли на заранее подготовленные стоянки. Тем не менее несколько сотен машин все-таки проникли в город и устремились на Елисейские поля, где к ним присоединились пешие манифестанты, что добирались в столицу на пригородных электричках и другом общественном транспорте.

Правда, там их ждали. С тем, чтобы предотвратить несанкционированную акцию, в Париже были мобилизованы семь с лишним тысяч полицейских, а неподалеку от главной магистрали столицы расположили с полдюжины бронетранспортеров жандармерии, прочую моторизованную технику, в том числе эвакуаторы.

Противостояние между автомобилистами, их единомышленниками и полицией то и дело перерастало в открытые столкновения.

Полицейские действовали жестко, пуская в ход дубинки и слезоточивый газ. Сначала они освободили от протестовавших площадь Этуаль - Шарль де Голль, в центре которой находится Триумфальная арка, а затем стали их теснить в сторону площади Согласия.

Оставленные на проезжей части автомобили вывозили с помощью эвакуаторов. Не исключено, что вскоре их владельцы получат повестки в суд: в соответствии с местными законами преднамеренная блокировка дорожного движения наказывается штрафом в 4500 евро, а также тюремным сроком до двух лет.

Манифестации антиваксеров, а их поддержали участники движения "желтых жилетов", прошли и других городах страны. По данным Министерства внутренних дел Франции, участие в них приняли около 32 тысяч человек. Только в Париже были задержаны 97 демонстрантов, составлены свыше 500 протоколов о правонарушениях.

В понедельник, 14 февраля, полицейские патрули продолжали контролировать центральные улицы столицы.

Тем временем французские автодемонстранты отправились к границам Бельгии. Они намереваются примкнуть к общеевропейской протестной акции в Брюсселе. И это несмотря на то, что бельгийские власти еще накануне запретил "Конвою свободы" въезд в город.