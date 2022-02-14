Лавров: США дали отрицательный ответ по предложениям РФ по безопасности

Министр отметил, что Вашингтон дал отрицательный ответ на предложения Москвы по отказу от расширения НАТО, неразмещению ударных вооружений и возвращению военной и военно-технической конфигурации Европы к модели, существовавшей в 1997 году. "Нас, конечно, это удовлетворять не может", - подчеркнул Лавров, чьи слова приводит агентство РИА Новости.

Глава российского МИД добавил, что Москва внимательно изучила ответы, полученные от США и НАТО. "Ответ США нас прежде всего интересует, потому что всем понятно, кто играет главную роль в решении этих вопросов в западном лагере", - пояснил Лавров.

В конце декабря прошлого года Москва опубликовала проекты договоров по гарантиям безопасности, которые были направлены представителям США и НАТО. Вашингтон и Брюссель ответили Москве в письменном виде в конце января.