Лавров: принцип неделимой безопасности отличается от того, что пытается представить Запад

Принцип неделимой безопасности отличается от того, что пытается представить Запад. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Министр сообщил, что направил специальное послание западным коллегам, привлекая их внимание к тому, что обязательства по неделимости безопасности гораздо сложнее и комплекснее, "нежели они пытаются это представить, оправдывая вступление Украины в НАТО".

В ответ Москва получила, по словам главы МИД РФ, "две маленьких бумажки" (одну от генсека НАТО Столтенберга, вторую от главы дипломатии европейской внешнеполитической службы Борреля), в которых сказано: "вы не волнуйтесь, надо продолжать диалог, главное - обеспечьте деэскалацию вокруг Украины".

Ранее Сергей Лавров указывал на принцип неделимости безопасности в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По его словам, этот ключевой принцип международного права западные страны "пытаются даже не проигнорировать, а предать полному забвению".