Путин назвал расширение НАТО на восток бесконечным и очень опасным

В том числе - "ответа на наши озабоченности, связанные с бесконечным, на наш взгляд, и очень опасным расширением НАТО на восток - теперь уже и за счет бывших республик Советского Союза, включая и Украину", отметил глава государства.

"Я знаю, что такой анализ проведен, Вы провели работу и с коллегами из других ведомств и министерств. И, конечно, мне бы хотелось послушать и Ваш анализ, и Ваши предложения по поводу реакции на полученные ответы из Вашингтона и Брюсселя", - добавил Путин.

"Мы наблюдаем, к сожалению, попытки наших НАТОвских коллег и ищущего свое место Евросоюза каким-то образом сделать так, что именно они должны определять дальнейшее развитие нашего континента", - заявил Сергей Лавров​​​. При этом он считает, что шанс договориться с западными партнерами есть.