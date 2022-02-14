Лукашенко: Никто не планирует воевать с Украиной

Истинных провокаторов военной истерии вокруг Украины назвал президент Беларуси в ходе встречи 14 февраля с политическим и государственным деятелем соседней страны Александром Морозом, информирует пресс-служба главы государства.

Давая оценку сложившейся ситуации, Александр Лукашенко подчеркнул, что именно коллективный запад пытается развязать конфликт с участием Украины, хотя воевать против нее никто не планирует.

Обращаясь к своему украинскому гостю, президент обратил внимание на тот факт, что в последнее время и официальный Киев уже начинает "отбрыкиваться" от общей линии своих партнеров. "Понимаете, я точно знаю, что нужно сегодня здесь Западу: развязать конфликт. Вы же знаете, они умеют (это делать) чужими руками. А еще лучше повоевать чужими руками, чужими людьми: пусть гибнут украинцы, русские, белорусы", - констатировал Лукашенко.

Не выдерживает критики, по его словам, и надуманная в кабинетах атлантического альянса тема о нападении России на Украину. "Послушайте, если бы планировали какую-то войну против Украины, совершенно по-другому бы вели себя средства массовой информации. Потому что СМИ - это артподготовка современной войны", - подчеркнул Лукашенко.

С другой стороны, как только утихают на мгновение крики о войне на Украине, отметил он, "из Америки опять идет сигнал и эта истерия начинает подогреваться. То есть ясно, кому нужна эта война".

В ходе беседы с украинским политиком белорусский лидер в очередной раз заявил о непричастности Беларуси к обострению отношений с соседней страной. "Мы проводили ясную, понятную политику для украинского народа. Я и сейчас придерживаюсь этой политики. Мы родные люди, соседи. Это от бога. И все этим сказано. И будущее наше должно таким образом складываться, как у соседей".

Глава государства поблагодарил Александра Мороза за то, что тот остается приверженным своим идеям человеком, сохранив "мужество и стойкость, не растерял свои убеждения в той непростой ситуации, которая складывается".

В свою очередь визави отметил, что доказательством слов, сказанных Лукашенко об отношениях с Украиной, являются около 200 тысяч украинцев, которые прописались и живут в РБ. "В течение четырех месяцев я второй раз в Беларуси. То, что я вижу, это не с чем сравнивать. Потому что есть ощущение, что государство развивается, и развивается успешно", - отметил он.

Кстати, Мороз рассказал, что, находясь в больнице, написал книгу под названием "В красном отделении". И ее основной вывод состоит в том, что в этой зоне на сегодняшний день оказалась вся его страна. "Но здесь очень важно, какая болезнь, какой диагноз, какой протокол лечения и все прочее. К сожалению, я об этом откровенно говорил и на месте, и на редких встречах с нашими журналистами: главный диагноз - это безгосударственность, это зависимость от внешнего управления, с чем нельзя смириться", - резюмировал бывший председатель Верховной рады II и V созывов, долгие годы возглавлявший Социалистическую партию Украины.