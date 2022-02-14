Лукашенко: Российские войска покинут Беларусь после учений

О причинах проведения совместных маневров "Союзная решимость-2022" и сроках возвращения российских войск к местам постоянной дислокации шла речь на встрече 14 февраля Александра Лукашенко с политическим деятелем Украины Александром Морозом, информирует пресс-служба президента РБ.

Поясняя цель и задачу учений, белорусский руководитель дал понять, что, во-первых, они заранее планировались "для того, чтобы определиться, где держать небольшое количество войск в связи с тем, что происходит в Украине, оттуда идет поток оружия, формирование лагерей, приток диверсантов".

Поэтому, пояснил верховный главнокомандующий, в Беларуси и решили усилить южную границу республики. В то же время, уточнил он, необходимо сохранить хорошие отношения с жителями пограничья, которые по упрощенному режиму пересекали белорусскую границу в сезон сбора грибов и ягод. "Мною было принято решение: мы проведем учения и в результате определимся, на каких направлениях нам надо держать какие-то вооруженные силы", - рассказал глава государства.

Позже, по его словам, когда состоялась встреча с президентом Владимиром Путиным, лидеры договорились и о проведении совместного учения. "Все-таки ПВО общее, Россия дала нам оружие, C-400, "Искандеры" и прочую современную технику, чтобы мы могли ее изучать", - уточнил Лукашенко, с возмущением отвергнув обвинения, что маневры, якобы, направлены против Украины.

Он обратил внимание в этой связи на приготовления американцев, которые тысячами направляют солдат в Польшу, Прибалтику. "Британцы и другие европейские страны перебрасывают вооруженные силы. Встает резонный вопрос: а вы когда их выведите отсюда? Они об этом не говорят, а давят на нас. Выведем тогда, когда решим с президентом России это сделать, и когда закончатся учения. Это мы будем принимать решение: это наша территория", - резонно ответил белорусский лидер.