МИД: РФ будет добиваться конкретной реакции от каждой страны по вопросам безопасности

Россия приняла решение добиваться конкретной реакции от каждой страны на ее предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Будем продолжать добиваться конкретной реакции от каждой страны, поскольку все документы, о которых я сейчас докладываю, были подписаны в национальном качестве, и в этом же национальном качестве за их содержание и за обязательства по этим документам нужно отвечать", - заявил Лавров, чьи слова приводит агентство "Интерфакс".

Министр добавил, что Москва считает неудовлетворительным ответ Запада, полученный по трактовке принципа неделимости безопасности. "Никто из моих коллег-министров не ответил на мое прямое послание", - пояснил он.