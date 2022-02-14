Минфин: Запрет криптовалют сделал бы нарушителями миллионы людей

Введение запрета на криптовалюты в России сделало бы нарушителями законами миллионы людей. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, сообщает ТАСС.

По его словам, концепция Минфина по регулированию криптовалют учитывает все риски, о которых предупреждали в ЦБ РФ.

"Понятное регулирование исключает возможность появления в России параллельной финансовой системы, вводит четкие и понятные правила игры для участников рынка, создает инструменты для защиты прав инвесторов, в том числе, действующих. В случае введения запрета все они автоматически могли бы стать нарушителями закона, а это миллионы людей", - пояснил Моисеев.

Также замминистра уверен, что запрет криптовалют и майнинга может затормозить развитие новых технологий, привести к оттоку высококвалифицированных специалистов за рубеж и недополучению налоговых поступлений.

Банк России по-прежнему выступает против легализации криптовалют. По мнению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, легализация криптовалют позволит создать условия для ухода от налогов.