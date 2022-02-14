Минюст предлагает вносить злостных алиментщиков в реестр и ограничивать в правах

Весной прошлого года министр юстиции России Константин Чуйченко подробно рассказывал о таком реестре для злостных неплательщиков алиментов.

По его словам, включение в такой реестр будет накладывать дополнительные обязанности на должников, например, информировать судебного пристава-исполнителя о предполагаемых поездках, а также повлечет автоматическое ограничение отдельных прав.

В частности, предлагается установить обязанность недобросовестных должников по алиментам после включения в реестр, а далее - ежегодно, предоставлять судебному приставу-исполнителю декларацию о своем используемом имуществе и доходах.

Если же окажется, что должник предоставил недостоверные сведения, умолчал о каком-то имуществе, предлагается наделить Федеральную службу судебных приставов полномочиями на подачу в суд заявления об обращении взыскания на такое имущество и привлечения алиментщика к ответственности, вплоть до уголовной.