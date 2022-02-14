На решение проблем обманутых дольщиков потратят около 300 млрд рублей

По словам Тимофеева, средства на компенсации пострадавшим и достройку жилья выделяются из разных источников - федерального и региональных бюджетов, а также отчислений застройщиков.

Так, из федерального бюджета уже поступило 103,5 млрд рублей. В этом году будет выделено около 27 млрд рублей, а на 2023 год запланировано выделение порядка 26 млрд. Из отчислений застройщиков в компенсационный фонд поступило 71 млрд рублей. Из региональных бюджетов выделено еще около 66 млрд рублей.

"Этих средств достаточно для того, чтобы выплатить компенсации пострадавшим гражданам и достроить проблемные объекты", - отметил Тимофеев.

Глава фонда подчеркнул, что решить проблему всех обманутых дольщиков планируется до конца следующего года.

Всего в России не смогли вовремя получить свои квартиры около полумиллиона дольщиков. Как заявлял ранее Константин Тимофеев, в ближайшем будущем обманутым россиянам будут чаще предлагать получение компенсаций, чем квартиры в достраиваемых домах.