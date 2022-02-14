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Текст:   Алексей Рыбин 
14:01 14.02.2022

На решение проблем обманутых дольщиков потратят около 300 млрд рублей

На решение проблем обманутых дольщиков будет потрачено около 300 млрд рублей. Об этом заявил генеральный директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев, сообщает "Интерфакс".
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

По словам Тимофеева, средства на компенсации пострадавшим и достройку жилья выделяются из разных источников - федерального и региональных бюджетов, а также отчислений застройщиков.

Фото: Сергей Михеев/РГ
В Подмосковье появился первый город без обманутых дольщиков

Так, из федерального бюджета уже поступило 103,5 млрд рублей. В этом году будет выделено около 27 млрд рублей, а на 2023 год запланировано выделение порядка 26 млрд. Из отчислений застройщиков в компенсационный фонд поступило 71 млрд рублей. Из региональных бюджетов выделено еще около 66 млрд рублей.

"Этих средств достаточно для того, чтобы выплатить компенсации пострадавшим гражданам и достроить проблемные объекты", - отметил Тимофеев.

Глава фонда подчеркнул, что решить проблему всех обманутых дольщиков планируется до конца следующего года.

Всего в России не смогли вовремя получить свои квартиры около полумиллиона дольщиков. Как заявлял ранее Константин Тимофеев, в ближайшем будущем обманутым россиянам будут чаще предлагать получение компенсаций, чем квартиры в достраиваемых домах.

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