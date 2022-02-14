На учении "Союзная решимость" отрабатывают учебно-боевые задачи

Противовоздушное прикрытие войск и решение задач боевого дежурства по противовоздушной обороне отрабатываются в ходе белорусско-российского совместного оперативного учения "Союзная решимость-2022" на участке местности "Лунинец", сообщили 14 февраля в военном ведомстве РБ. В них принимают участие зенитные подразделения ВС Российской Федерации.

Что касается штурмовой авиации Воздушно-космических сил РФ, то она отрабатывает вопросы поддержки обороняющихся войск с применением авиационных средств поражения на полигоне Ружанский. В то же время подразделения Воздушно-десантных войск России производят усиление участков государственной границы.

Кстати, выполнение учебно-боевых задач, напоминают военные обозреватели, осуществляется уже пятый день. На полигоне Гожский, в частности, военнослужащие продолжают оттачивать свое мастерство во время ведения оборонительного боя. А на полигоне Брестский мотострелковые подразделения Вооруженных Сил России выполняют задачи по уничтожения незаконного вооруженного формирования.

Совместно несут службу на охраняемых объектах, с целью недопущения прорыва незаконных вооруженных формирований, подразделения сил специальных операций Беларуси и мотострелковые подразделения РФ.

А в районе "Барановичи" механизированные белорусские подразделения совместно с подразделениями морской пехоты Вооруженных Сил России ведут в понедельник учебные боевые действия на рубежах маневренной обороны.

Задачи по поиску, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника и незаконных вооруженных формирований осуществляют на участке местности "Гомель" подразделения сил специальных операций Беларуси и ВДВ Российской Федерации.

Продолжается выполнение учебно-боевых задач в рамках совместного оперативного учения и на участках местности "Марьина Горка", "Осиповичи", "Мозырь", "Речица", "Пинск", констатирует военное ведомство Беларуси.