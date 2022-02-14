Некоторых водителей с 1 марта обяжут сдавать анализы для получения медсправки

Напомним, 1 марта вступает в силу новый приказ Минздрава, который устанавливает новый порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей. В нем, в частности, предусмотрено, что тем водителям, которые ранее лишались прав за управление в нетрезвом виде, либо за отказ от медосвидетельствования, а также были судимы за ДТП в нетрезвом виде или повторное управление пьяным, для получения медсправки потребуется сдать еще и анализы. А именно - кровь для установления регулярного употребления алкоголя, а также мочу для выявления психоактивных веществ.

Также на анализы направят водителей, если у них будут выявлены признаки таких заболеваний, как алкоголизм или наркомания.

"Речь о клинических признаках: приходит человек, и если врач видит, что у него руки трясутся или руки исколоты, то такого человека могут отправить сдавать анализы", - добавил эксперт.

Для всех остальных водителей в получении справки ничего не изменится.

Напомним, что медсправка требуется водителю при получении прав. Либо он их получает впервые, либо открывает новую категорию, либо при замене их в связи с истечением их срока действия. Меняются права раз в десять лет.

Водителям, лишенным прав за управление в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования, либо лишенным прав по судимости за нетрезвое ДТП или повторное управление в нетрезвом виде, справка потребуется для возврата документа после лишения. Тем водителям, которых лишили прав за выезд на встречную полосу или повторный проезд на красный свет, справка для возврата прав не требуется.

Напомним также, что с 1 марта меняется и сам вид медсправки. Теперь в ней будет перечень врачей. Каждый врач должен будет расписаться в соответствующей графе и поставить свою печать. Дело в том, что проходить психиатра и нарколога положено в психо- или наркодиспансерах по месту жительства. Однако при повальной продаже справок и при отсутствии соответствующих граф в ней, проверить проходил ли водитель этих специалистов невозможно. В итоге прокуратура массово выявляет водителей, которые получают водительское удостоверение несмотря на то, что стоят на учете в психо- или наркодиспансерах. Новый бланк сократит такую практику.