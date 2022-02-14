Новая программа по климату защитит бизнес России от ограничений

"Один из серьезнейших вызовов климатической повестки - это отсутствие достоверных данных о выбросах и поглощениях, что необходимо для эффективных мер по борьбе с изменениями климата", - подчеркнула зампред правительства. На прошлой неделе совет при президенте по науке и образованию рассматривал концепцию национальной системы высокоточного мониторинга климатически активных веществ, которая позволит получать данные, признаваемые международным сообществом.

Для повышения научной базы в рамках новой программы работа будет идти по четырем направлениям. Первое - разработка системы мониторинга и учета данных о потоках парниковых газов и углеродного цикла в наземных экосистемах страны. "Россия вносит огромный вклад в абсорбирование глобальных выбросов - как своих, так и чужих - за счет поглощающей способности всех наших экосистем, и преимущественно лесов", - указала Абрамченко. Работы по учету данных развернут по всей стране и во всех природных зонах.

Второе направление предполагает создание системы мониторинга ключевых районов Мирового океана, прибрежных зон и морей России. "Именно Мировой океан является серьезным нейтрализатором парниковых газов", - сказала вице-премьер. Эксперты заявляют, что океан поглощает около трети всех выбросов. Но наблюдения за морской средой ведутся эпизодически и не дают полных данных для прогноза ожидаемых изменений.

Третий блок программы - климатическое моделирование. В мире, рассказала Виктория Абрамченко, нет единой системы прогноза климата будущего, отсутствие технологий моделирования вынуждает страны принимать сценарии, рассчитанные на закрытых алгоритмах.

Наконец, четвертое направление связано с экономическим моделированием. Здесь предстоит разработать модели оценки эффективности мер по борьбе с изменениями климата не только для национальной экономики в целом, но и для отдельных секторов экономики и регионов.