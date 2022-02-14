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Рубрика: Власть

Песков рассказал о доработке внешнеполитической концепции РФ

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Внешнеполитическую концепцию России доработают с учетом нынешней обстановки в мире. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
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По его словам, внешнеполитические документы претерпевают изменения. Так, на недавнем оперативном совещании постоянных членов Совбеза рассматривались основные контуры новой внешнеполитической концепции.

Песков отметил, что она будет дорабатываться, но с учетом того, что происходит сейчас. В этом плане ситуация не статична, "она развивается диалектически с нашей стороны", добавил пресс-секретарь.

Ранее эксперты Совета безопасности заявили о беспрецедентных попытках вмешательства во внутренние дела России со стороны западных стран. По их мнению, Запад продолжает использовать различные методы сдерживания России, дискредитирует нашу страну на международной арене и и пытается дестабилизировать российскую политическую систему.

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