Песков рассказал о доработке внешнеполитической концепции РФ

Внешнеполитическую концепцию России доработают с учетом нынешней обстановки в мире. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По его словам, внешнеполитические документы претерпевают изменения. Так, на недавнем оперативном совещании постоянных членов Совбеза рассматривались основные контуры новой внешнеполитической концепции.

Песков отметил, что она будет дорабатываться, но с учетом того, что происходит сейчас. В этом плане ситуация не статична, "она развивается диалектически с нашей стороны", добавил пресс-секретарь.

Ранее эксперты Совета безопасности заявили о беспрецедентных попытках вмешательства во внутренние дела России со стороны западных стран. По их мнению, Запад продолжает использовать различные методы сдерживания России, дискредитирует нашу страну на международной арене и и пытается дестабилизировать российскую политическую систему.