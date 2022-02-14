Песков рассказал о последствиях отказа Украины от НАТО

Если бы Киев действительно отказался вступать в НАТО, это способствовало бы более значимому ответу на озабоченности Москвы по гарантиям безопасности. Но вряд ли концепция украинских властей изменится. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев может отказаться от намерения вступить в НАТО, чтобы "избежать войны", но в МИД Украины сказали, что слова были вырваны из контекста​​​. "Мы обратили внимание на то, что из Киева попросили разъяснить посла его мнение. Вряд ли это можно воспринимать как свершившийся факт, с точки зрения изменения концептуального внешнеполитического мировоззрения Киева", - сказал Песков, напомнив, что в конституции Украины прописаны совсем другие цели.

"Безусловно, каким-то образом зафиксированный, подтвержденный отказ Украины от идеи вступления в НАТО - шаг, который существенно способствовал бы формулированию более значимого ответа на российские озабоченности", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ​​​.