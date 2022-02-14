Посол Украины в Великобритании Пристайко допустил возможность отказа Киева от вступления в НАТО

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в эфире BBC Radio 5 заявил о том, что Киев может "проявить гибкость" и отказаться от своих планов по вступлению в Североатлантический Альянс, чтобы "избежать войны".

"Если нам придется пойти на серьезные уступки, это то, что мы можем сделать", - ответил Пристайко на вопрос о возможности отмены заявки на членство в НАТО, несмотря на то, что такая цель прописана в конституции Украины.

Ранее в НАТО заявили, что Украина не вступит в альянс в ближайшее время. "Украине нужно многое реформировать внутри страны", - отмечал заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ.