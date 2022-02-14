Порядок извещения водителей о штрафах предложили пересмотреть

Если автовладелец не получил по почте по каким-либо причинам "письмо счастья" со штрафом, то его не стоит записывать в злостные неплательщики. Его надо уведомить об этом штрафе другим способом, например, через портал госуслуг или по электронной почте. Соответствующий законопроект разработала группа депутатов.

В законопроекте предлагается дополнить часть 3 статьи 28.6 Кодекса об административных правонарушениях новым абзацем.

В нем говорится, что в случае возврата отправителю копии постановления на бумажном носителе, направленного по почте, за исключением отказа от получения корреспонденции, эта копия должна быть направлена в форме электронного документа через портал госуслуг или иные средства информационных технологий.

При этом порядок такого уведомления должно установить правительство.

Как пояснил один из авторов законопроекта глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, административными органами неполучение по почте копии постановления расценивается как отказ в его получении. Независимо от того, мог ли адресат его получить, были ли нарушения со стороны почты правил доставки или какие-то технические сбои. В любом случае, даже если он не знал, что в его адрес направлено такое письмо, он считается виновным. И лишается права обжаловать вынесенное в отношении него решения.

Именно это положение дел и предлагают исправить депутаты. Не получил автовладелец письмо по обычной почте - ему направят по электронной почте, на портал госуслуг, факсом или телефонограммой.

Однако надо напомнить, что с 1 сентября прошлого года у нас изменился порядок уведомления о штрафах. Вступило в силу новое постановление правительства, которое этот порядок утверждает. Согласно ему, "письма счастья" направляются не всем.

Итак, если автовладелец полностью со всеми данными зарегистрирован на госуслугах, более того, написал заявление в Почту России о том, чтобы заказные письма доставлялись ему в электронном виде, то получать он их будет только на портале Госуслуг.

Ему придет уведомление всеми возможными способами: на электронную почту, по СМС. Со следующего дня, после поступления на портал постановления, начнут исчисляться 10 суток на обжалование. В бумажном виде он вовсе не получит копии постановления.

Если автовладелец зарегистрирован на портале, но не подавал заявления в Почту России о доставке ему таких документов в электронном виде, то постановление будет считаться врученным, если он зайдет на портал под своим аккаунтом в течение 7 дней с момента размещения документа на портале. Даже если он не открывал данное письмо, оно считается врученным. И в бумажном виде он его уже не получит.

А если он не зайдет в течение недели на портал, то тогда ему вышлют "письмо счастья" обычным способом.

Если же автовладелец вовсе не зарегистрирован на госуслугах, то для него ничего не меняется. Он получит письмо обычным образом.

Таким образом, нынешний порядок уже устанавливает, что первично извещение о штрафе через портал госуслуг. И только в том случае, если автовладелец на нем не зарегистрирован - направление копии постановления по обычной почте.

При таком подходе смысл законопроекта теряется. Ведь если человеку направили "письмо счастья", значит, в электронном виде его уже известили. А если он не зарегистрирован на портале госуслуг и не отреагировал на направленное письмо, то извещать его о штрафе через этот портал и вовсе бессмысленно.