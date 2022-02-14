Президент Украины назвал ошибкой отъезд ряда дипломатов на запад страны

Решение ряда стран перевезти своих дипломатов из столицы Украины на запад страны является ошибочным. Такое мнение выразил украинский президент Владимир Зеленский.

"Большая ошибка, что некоторые посольства переезжают, и это их решение, в Западную Украину, потому что нет Западной Украины, есть Украина, и она цельная", - заявил Зеленский, чьи слова приводит агентство ТАСС.

Президент подчеркнул, что он и его семья не собираются покидать Киев. Ранее Украину покинули ряд политиков, бизнесменов, а также дипломатов западных стран.