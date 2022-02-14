Пушков назвал странным приглашение Байдена на Украину

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского лидера Джо Байдена посетить Киев в ближайшие дни.

На фоне того, что Байден призвал американцев срочно покинуть Украину, а также объявления эвакуации части дипломатов США из Киева, приглашение Зеленского выглядит странно, считает российский сенатор. "Такое ощущение, что президент Украины не в курсе того, что вот уже неделю заявляют в Вашингтоне", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее депутат Верховной рады от пропрезидентской украинской партии "Слуга народа" Егор Чернов заявил, что нагнетание ситуации вокруг якобы планируемого вторжения России на Украину является спецоперацией американских спецслужб. "США проводят одну из крупнейших информационных спецопераций в истории против России. И это мы должны четко понимать, когда слышим о неизбежном вторжении", - считает парламентарий.